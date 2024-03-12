ДК Тольятти Тольятти, Бульвар Ленина, д. 1

К концертам

Дворец культуры построен весной 1976 года в самом сердце Центрального района города Тольятти. Дворец культуры с момента открытия является уникальным архитектурно – техническим сооружением. Большой концертный зал Дворца культуры «Тольятти» имени Н.В.Абрамова рассчитан на 1200 посадочных мест, оснащен современным осветительным и музыкальным оборудованием. Здесь проходят концерты звезд эстрады, театральные спектакли, фестивали детского и юношеского творчества, спортивного мастерства, вокального и танцевального искусства.