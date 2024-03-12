ДК «Металлург» Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 246

К концертам

Дворец Культуры «Металлург» находится в самом центре города. Это широко известная, востребованная и престижная площадка для мероприятий. Здесь побывали ярчайшие звезды музыки. Феерические концерты, театральные постановки, шоу, презентации, спектакли - каждое событие в Дворце Культуры становится значимой страницей культурной жизни. Концертный зал рассчитан на 1000 человек. Партер запросто может быть переоборудован под фан-зону для 300 человек. А так же концертный зал может быть использован для проведения банкетов.