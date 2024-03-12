ДК «Машиностроитель» Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 11

К концертам

Дворец культуры «Машиностроитель» или попросту «Машинка» (так зовут его петрозаводчане) расположен в красивейшем месте города – на набережной Варкауса, на берегу Онежского озера. Это крупнейшая концертная площадка Петрозаводска. Ежегодно здесь проходит более 100 концертов и представлений. На сцене блистали Робертино Лоретти, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин и многие другие звезды российской эстрады. Известнейшие карельские исполнители и коллективы также считают за честь выступать в «Машиностроителе». В 2017 году ДК «Машиностроитель» отметил свое 40-летие. Он был открыт как ведомственное учреждение машиностроительного предприятия «Тяжбуммаш». Впоследствии ДК вошел в структуру Холдинга «Лотос», что позволило провести значительную реновацию здания. Несколько лет назад был проведен косметический ремонт зала, а в 2010 году полностью реконструирован холл, зона кафе и места общественного доступа, благоустроена и расширена парковка вокруг ДК. Теперь одновременно на ней могут разместиться более 120 автомобилей.