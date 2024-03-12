Детская филармония Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 36

Детская филармония была создана в 1979 году при «взрослой» - академической - филармонии. Как и все дети, Детская филармония стремительно росла, развивалась и, почувствовав в себе силы для самостоятельности, решила жить отдельно от родителей. Отделившись, переехала в собственное здание, которое было и учебным корпусом, и концертной площадкой. Старинный особняк в центре Екатеринбурга – по-прежнему главное здание Детской филармонии. Мраморной лестнице, по которой зрители поднимаются в Камерный зал, почти сто лет, и она сохранилась практически в первозданном виде. Как и изысканная лепнина в зале, многие годы бывшим главной сценой Детской филармонии.