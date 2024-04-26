ЦКЗ Кубанского Казачьего Хора Краснодар, Красная ул., д. 5

Центральный концертный зал – это священное пространство, где звучат величественные голоса Кубанского казачьего хора, самого прославленного певческого ансамбля Юга России. Здесь каждый звук, каждая нота наполнены гармонией и духом народной культуры.

Этот уникальный комплекс – универсальная площадка для проведения разнообразных событий: от концертов и спектаклей до шоу-программ и киносеансов. Великий и малый концертные залы, оборудованные современным звуковым и световым оборудованием, приглашают зрителей на путешествие в мир искусства и музыки.

Здесь не только звучат мелодии хора, но и оживают многочисленные фольклорные и православные фестивали, выступления композиторов и популярных музыкальных групп. В Центральном концертном зале каждый вечер превращается в уникальное музыкальное путешествие, оставляющее незабываемые впечатления и вдохновляющее на новые творческие открытия.