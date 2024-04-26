ЦКиО г. Иваново Иваново, просп. Ленина, д. 114

К концертам

Центр культуры и отдыха г. Иванова – это место, где воплощаются самые смелые идеи развлечений и творчества. В его просторных залах могут разместиться до 1350 зрителей, а благодаря передовому световому и звуковому оборудованию каждое представление становится незабываемым событием. Величественная сцена поражает своим разнообразием световых эффектов и впечатляющими механическими атрибутами, включая огромное 16-метровое зеркало.

Трехэтажное здание Центра культуры и отдыха г. Иванова предлагает 14 классов для коллективных занятий, включая хореографию. На нижних этажах регулярно проводятся увлекательные выставки и спортивные соревнования, делая его не только местом культурного досуга, но и центром активной жизнедеятельности города.