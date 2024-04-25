Центр культуры «Диалог»

Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 37/9
Центр культуры «Диалог»

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Концерт
В продаже

МАУК центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» представляет собой необычное творческое пространство, где каждый может найти что-то для себя. Это место, где кипит жизнь и где всегда есть место для креативных выражений и вдохновения. «Диалог» — это не просто центр развлечений, это место, где ценится творчество и интеллектуальное развитие.

Команда профессионалов «Диалога» всегда готова воплотить самые смелые идеи в жизнь и создать незабываемые мероприятия для горожан. «Диалога» — это не просто центр культуры, это место, где каждый может найти свой собственный креативный путь и вдохновение для самореализации.

Центр культуры «Диалог»

1

Концерт
В продаже
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Ближайшие концерты в Центре культуры «Диалог»

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