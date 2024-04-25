ЦДК им. Калинина Королёв, ул. Терешковой, д. 1

История Центрального Дворца культуры имени Михаила Ивановича Калинина увязана с именами знаменитостей: главного конструктора Сергея Павловича Королёва и первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. 20 июля 1964 года они стояли у истоков этого удивительного места в Подмосковном Калининграде.

Дворец, получивший статус «Внекатегорийного Дворца культуры высшей категории», поражал своим величием. Великолепный театр на 800 мест, комфортные кресла, изысканные мраморные лестницы, фееричное освещение сцены и кристально ясное звучание музыки — всё это завораживало горожан. Долгие годы Дворец был важной частью культурной жизни города и был тесно связан с Научно-производственным объединением «Энергия», которое считалось душой «цеха культуры».

В 1996 году Дворец перешел в муниципальную собственность, а в 2002 году ему было присвоено почетное звание «За заслуги перед Московской областью».

Каждый год в Дворце проходят сотни культурных мероприятий, привлекая более полумиллиона посетителей. В его стенах действуют 116 клубов и творческих коллективов, многие из которых достигли успеха на международном уровне. Сцена этого знаменитого Дворца приветствовала и продолжает приветствовать лучших артистов эстрады и культуры, внося свой неповторимый вклад в культурную жизнь региона.