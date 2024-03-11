Брянская областная филармония Брянск, ул. Калинина, д. 82

«Брянская областная филармония» находится в эпицентре культурной жизни Брянщины. Практически во всех районных, областных, межрегиональных, всероссийских, межреспубликанских культурно-массовых мероприятиях, проходящих на Брянской земле, принимают участие коллективы, исполнители и работники филармонии. Основной задачей Брянской областной филармонии является организация концертов собственных коллективов и исполнителей, а также выступлений приглашенных артистов. Важной составляющей деятельности Брянской областной филармонии является культурно-просветительская работа и образовательные проекты, ориентированные на детей и юношество.