Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 41

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Дворец Белосельских-Белозерских (Сергиевский) — дворец в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте в месте его пересечения с рекой Фонтанкой, построенный в стиле русского необарокко. Во дворце сохранились подлинные интерьеры. В настоящее время дворец активно выполняет функции муниципального культурного центра: здесь проводятся различные выставки, фестивали, организуются концерты, конкурсы. Некоторые спектакли Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге проходят в помещении Дворца Белосельских-Белозерских.