Дворец Белосельских-Белозерских

Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 41
Дворец Белосельских-Белозерских

7

Концертов
В продаже

Дворец Белосельских-Белозерских (Сергиевский) — дворец в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте в месте его пересечения с рекой Фонтанкой, построенный в стиле русского необарокко. Во дворце сохранились подлинные интерьеры. В настоящее время дворец активно выполняет функции муниципального культурного центра: здесь проводятся различные выставки, фестивали, организуются концерты, конкурсы. Некоторые спектакли Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге проходят в помещении Дворца Белосельских-Белозерских.

Дворец Белосельских-Белозерских

7

Концертов
В продаже
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Ближайшие концерты в Дворце Белосельских-Белозерских

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