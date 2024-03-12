7Концертов
Дворец Белосельских-Белозерских (Сергиевский) — дворец в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте в месте его пересечения с рекой Фонтанкой, построенный в стиле русского необарокко. Во дворце сохранились подлинные интерьеры. В настоящее время дворец активно выполняет функции муниципального культурного центра: здесь проводятся различные выставки, фестивали, организуются концерты, конкурсы. Некоторые спектакли Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге проходят в помещении Дворца Белосельских-Белозерских.
7Концертов