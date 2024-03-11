Белгородская государственная филармония

Белгород, ул. Белгородского Полка, д. 56А
Белгородская государственная филармония
Концертов нет в продаже

Белгородская государственная филармония — главная профессиональная концертная организация Белгородской области. Каждый концертный сезон появляются яркие и интересные концерты симфонического, духового, русского, джазового оркестров, камерного оркестра, академического хора, солистов, эстрадных коллективов. Современное здание Белгородской филармонии является одной из достопримечательностей города. Для гостей работают три концертных зала: Большой, Малый и Органный. Репертуар филармонии включает концерты самых разнообразных стилей и жанров, он ориентирован на слушателей разных возрастов и интересов. Белгородская государственная филармония — современная творческая площадка, открытая для экспериментов и новых идей.

Белгородская государственная филармония
Концертов нет в продаже
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