ДК «Алюминщик» Новокузнецк, ул. Ленина, д. 41

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Дворец культуры «Алюминщик» — памятник архитектуры и градостроительства, объект культурного наследия регионального значения. ДК площадью около 70 тысяч кв. м — самый большой в Кузбассе дворец культуры, подобного которому нет на территории Сибири и Дальнего Востока.

Дворец был заложен в 1950 г. 11 августа 1957 г. «Сталинскпромстрой» сдал левое крыло дворца с малым зрительным залом на 400 мест, а 7 мая 1958 г. «Кузнецктяжстрой» сдал правое крыло. Принят к эксплуатации Дворец культуры был Государственной комиссией 23 декабря 1960 г. По ведомственной принадлежности ДК относился к Новокузнецкому алюминиевому заводу.

ДК «Алюминщик» построен по индивидуальному проекту ленинградского архитектора Л.В. Лужбина. Леонид Васильевич специально приезжал в г. Сталинск (ныне Новокузнецк) для возведения главного творения своей жизни — Дворца культуры «Алюминщик». В едином комплексе по проекту Л.В. Лужбина справа от дворца был построен дом с часами, а слева — пропилеи (арка-вход) в Сад Алюминщиков, ставшие частью композиции площади имени В.И. Ленина. До этого, в 1950-х годах, на месте площади находилось трамвайное кольцо и базарчик. Прожив в Сталинске более двух лет, Лужбин довёл начатое строительство до логического завершения, добиваясь высокого качества исполнения и сохранения задуманного проекта.

В 1983 г. в ДК открылся музей боевой и трудовой славы НКАЗа.

С 1959 по 2001 г. во дворце действовала библиотека Новокузнецкого алюминиевого завода, насчитывавшая 60 тысяч книг. После её закрытия фонд был передан Центральной городской библиотеке имени Н.В. Гоголя.

На площади имени В.И. Ленина перед Дворцом культуры «Алюминщик» проводятся массовые районные мероприятия — масленица, спортивные праздники, выступления творческих коллективов. Раньше перед дворцом устанавливали новогоднюю ёлку, возводили снежные скульптуры, ледовый городок. Позднее ёлку стали устанавливать в Саду Алюминщиков. Напротив дворца находится здание районной администрации.

В октябре 2003 г. компания «Русский алюминий» безвозмездно передала дворец в муниципальную собственность, с 15 ноября 2003 г. ДК является муниципальным учреждением. Учредитель — УК и молодежной политики Администрации г. Новокузнецка. 9 сентября 2009 г. на основании распоряжения Главы города Новокузнецка № 2479 «О создании муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Алюминщик» преобразован в муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Алюминщик».

В 2008 г. ДК выдвигался на конкурс «Семь чудес Новокузнецка».

9 сентября 2009 года на основании распоряжения Главы города Новокузнецка №2479 «О создании муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Алюминщик» преобразован в муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Алюминщик».