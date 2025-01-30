Представляет новую программу концертную CAGMO, по музыке из звёздной киновселенной легендарной — «Симфония Вселенной Звёздных Войн», в исполнении оркестра симфонического и хора.

В галактику далёкую-далёкую перенесёт тебя этот вечер, где каждая мелодия воспоминания пробуждает — о сражениях великих, героях отважных и мгновениях ярких, что в сердцах поклонников навечно остались.

В программе — аранжировки уникальные для оркестра и хора, всю глубину и величие музыки раскрывающие. Саундтреки ждут тебя из девяти эпизодов культовой саги и сериалов популярных:

«Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»,

«Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов»,

«Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов»,

«Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»,

«Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»,

«Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»,

«Звёздные войны: Пробуждение силы»,

«Звёздные войны: Последние джедаи»,

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»,

«Мандалорец»,

«Книга Бобы Фетта»,

«Оби-Ван Кеноби»,

«Андор»,

«Асока».

«Симфония Вселенной Звёздных Войн» — шанс это вновь в любимую вселенную погрузиться, где мелодия каждая историю свою рассказывает. Яркие эмоции испытать, моменты культовые вспомнить и магию музыки ощутить приглашает тебя оркестр CAGMO.

Да пребудет с тобой Сила!