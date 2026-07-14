премьера
косплей
фанмит

Симфония Ван-Пис

Концертная программа по музыке из знаменитого аниме Ван-Пис в исполнении оркестра CAGMO
Концерты
О программеТреклист

Ближайшие концерты Симфония Ван-Пис Оркестра CAGMO

Фильтры

О программе

CAGMO представляет премьеру концертной программы «Симфония Ван-Пис» по музыке из знаменитого аниме. В исполнении симфонического оркестра знакомые музыкальные темы приглашают в путешествие по миру невероятных пиратских приключений Луффи и команды Соломенной Шляпы.

«Симфония Ван-Пис» — это не просто концерт, а настоящая встреча фанатов лора: возможность завести новые знакомства, сфотографироваться с косплеерами или самому прийти в образе одного из героев, получив шанс выиграть денежный приз! (Подробности конкурса косплея будут опубликованы в августе.)

К списку всех программ
ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиКоронавирус (COVID-19)
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402