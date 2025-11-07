Новая концертная программа «Симфония Неоклассики» в исполнении солистов Оркестра CAGMO при свете свечей.

На концерте вы услышите музыку самых значимых композиторов современной классики в исполнении струнного квартета и фортепиано. Среди композиций: Ludovico Einaudi из 1+1, Hans Zimmer из Интерстеллар, Max Richter из Остров Проклятых, Yann Tiersen из Амели, Philip Glass из Шоу Трумана, Olafur Arnalds из Рассказы из Петли, Joe Hisaishi из Кикуджиро, Abel Korzeniowski из МЫ. Верим в любовь, Yiruma из Сумерки, Ryuichi Sakamoto из Вавилон, а так же уникальные аранжировки композиций Fabrizio Paterlini.