Серия программ Людовико Эйнауди

Людовико - друг Неоклассики уже более 10 лет с момента первых гастролей композитора в Россию. В рамках программ в составе струнного квартета и фортепиано мы исполняем знаковые и самые популярные произведения гениального итальянца.

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Людовико Эйнауди
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Людовико Эйнауди
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