Серия программ Людовико Эйнауди

Людовико Эйнауди
Саундтреки Эйнауди
CAGMO представляет концертную программу по мотивам творчества великого композитора – «Саундтреки Эйнауди» в исполнении струнных и фортепиано.
Людовико Эйнауди – знаменитый итальянский композитор и пианист, один из самых выдающихся представителей современной классической музыки и автор саундтреков к таким популярным фильмам, как: «1+1», «Чёрный лебедь», «Это – Англия», «Земля Кочевников» и многим другим. Проникновенная музыка композитора стала неотъемлемой частью сюжета знаменитого французского фильма «1+1» и навсегда влюбила зрителей в его творчество. Атмосферные саундтреки Эйнауди дополнили глубокий смысл кинокартины и сыграли важную роль в мировом признании французского фильма.
CAGMO представляет концертную программу с самыми яркими саундтреками знаменитого итальянского композитора – «Саундтреки Эйнауди». Уникальные симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин. Новое звучание знаменитых мелодий тронет до глубины души каждого, кто знаком с «1+1» и многими другими популярными фильмами.
Людовико Эйнауди
Концерт при свечах
Людовико Эйнауди — самый востребованный композитор современности и наш старый друг, гастроли которого мы организовывали начиная с 2012 года.
В исполнении первых номеров оркестра CAGMO прозвучат произведения гениального композитора, многие из которых ранее существовали только в формате соло фортепиано. Теперь они обрели новую жизнь благодаря оригинальным аранжировкам, дополненным струнными партиями.
Каждая мелодия зазвучит по-новому, создавая уникальную атмосферу, наполненную мягким светом свечей. Исполняя произведения наизусть, солисты оркестра CAGMO придают им особую чувственность и глубину.
Откройте для себя магию музыки Людовико Эйнауди в виртуозном исполнении солистов оркестра CAGMO.
Расписание концертов Людовико ЭйнаудиРасписание концертов Людовико ЭйнаудиПрограммы:
Впечатления зрителей
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