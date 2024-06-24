Серия программ Симфония Король и Шут

Симфония Король и Шут
Двойной концерт
CAGMO представляет новую объединенную программу, дающую уникальную возможность услышать сразу все фантастические баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут» в исполнении струнного оркестра и хора.
Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад.
В программу концерта входят все песни из предыдущих двух программ, включая «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока.
Симфония Король и Шут
Часть 1
CAGMO представляет уникальную возможность услышать фантастические баллады легендарной панк-рок группы в исполнении струнного оркестра и хора.
На творчестве группы «Король и Шут» выросло целое поколение русского хоррор-панка. Созданный ими уникальный стиль стал особенным вкладом в развитие целой культуры. Загадочно-зловещие сюжеты и необычное звучание нашли отклик среди слушателей нового поколения, сделав группу настоящим бессмертным феноменом российского панк-рока.
Оркестр CAGMO подарит всем поклонникам «Короля и Шута» возможность услышать любимые хиты в новом прочтении: в исполнении струнного оркестра и хора. Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад, заставляя сердца слушателей сжиматься от ностальгии и восторга.
В программу концерта входят песни: «Кукла колдуна», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики» и другие хиты, ставшие классикой русского рока.
Симфония Король и Шут
Часть 2
CAGMO представляет уникальную возможность услышать фантастические баллады легендарной панк-рок группы в исполнении струнного оркестра и хора.
На творчестве группы «Король и Шут» выросло целое поколение русского хоррор-панка. Созданный ими уникальный стиль стал особенным вкладом в развитие целой культуры. Загадочно-зловещие сюжеты и необычное звучание нашли отклик среди слушателей нового поколения, сделав группу настоящим бессмертным феноменом российского панк-рока.
Оркестр CAGMO подарит всем поклонникам «Короля и Шута» возможность услышать любимые хиты в новом прочтении: в исполнении струнного оркестра и хора. Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад, заставляя сердца слушателей сжиматься от ностальгии и восторга.
В программу концерта входят песни: «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и другие хиты, ставшие классикой русского рока.
Расписание концертов Симфония Король и Шут Расписание концертов Симфония Король и Шут Программы:
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