Безопасность электронных билетов

Билеты на наши мероприятия соответствуют всем современным правилам и стандартам. В том числе правилам оформления бланков строгой отчетности и актуальным положениям №54-ФЗ. Мы являемся непосредственным организатором всех размещаемых на этом сайте мероприятий и первостепенным источником билетных квот.
Правила покупки и применения электронных билетов
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При желании вы можете воспользоваться альтернативными вариантами покупки билетов: с доставкой на дом, в кассах партнеров и концертных залов, где доступны соответствующие опции.
Никогда не покупайте билеты у частных продавцов на форумах и в социальных сетях, а также на незнакомых сайтах. Все способы покупки билетов указаны на странице концерта (тура) на нашем сайте. Все мероприятия на нашем сайте сопровождаются ссылкой на официальное подтверждение от артиста в конце страницы.
Электронный билет вы получаете по почте и можете попасть на мероприятие, предъявив его на экране мобильного устройства или в виде распечатки.
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