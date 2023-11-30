Безопасность электронных билетов

Самый безопасный способ покупать билеты — на нашем сайте, так как он имеет необходимый уровень защиты, что подтверждает специализированный SSL-сертификат. Подключение через протокол https обеспечивает надежную защиту ваших личных банковских данных. Уровень нашего SSL сертификата самый высокий из возможных, выдача его возможна только после прохода многоступенчатой проверки информации о компании.

При желании вы можете воспользоваться альтернативными вариантами покупки билетов: с доставкой на дом, в кассах партнеров и концертных залов, где доступны соответствующие опции.