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Симфония Майнкрафт

Новая концертная программа по музыке из культовой игры — «Симфония Майнкрафт» в исполнении симфонического оркестра
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О программе

CAGMO представляет новую концертную программу — «Симфония Майнкрафт» в исполнении симфонического оркестра.

Приглашаем вас на сходку фанатов культовой игры Minecraft! Вас ждут: любимые треки в исполнении оркестра, уникальная фотозона, подарки для зрителей и атмосфера, объединяющая игроков всех возрастов.

В программе — ностальгические композиции из игры в оркестровых аранжировках, которые позволят окунуться в умиротворяющую атмосферу мира Minecraft. В треклист вошли самые значимые треки таких авторов, как C418 и Lena Raine.

Ждём вас на концерте оркестра CAGMO «Симфония Майнкрафт» — подарите себе возможность услышать любимые мелодии в живом исполнении!

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