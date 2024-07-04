Ближайшие концерты Симфония Линейдж 2 Оркестра CAGMO
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О программе
CAGMO представляет симфоническую программу по мотивам легендарной игры - «Симфония Линейдж 2».
За 20 лет существования Lineage 2 несколько поколений игроков по всему миру навсегда сохранили невероятный саундтрек игры в своих сердцах. В исполнении большого состава оркестра и хора CAGMO прозвучат уже полюбившиеся эпические произведения виртуальных королевств Адена и Грации. Уникальное звучание композиций передаст настроение каждой локации и погрузит в сказочную атмосферу всех поклонников культовой MMORPG. Зрителей ждет увлекательное музыкальное путешествие по фэнтезийным мирам, полное завораживающей этники.
Список композиций
1.X:XX Мин
Gludio City
2.X:XX Мин
Dwarf Town
3.X:XX Мин
Dark Elf Dungeon
4.X:XX Мин
Dark Elf Town
5.X:XX Мин
Discover Treasure
6.X:XX Мин
Oren Town
7.X:XX Мин
Battle 3
8.X:XX Мин
Oren Hunter's Town
9.X:XX Мин
Battle Victory
10.X:XX Мин
Aden City
11.X:XX Мин
Water City
12.X:XX Мин
Town of Giran
13.X:XX Мин
Mysterious Strings
14.X:XX Мин
Call of Destiny
15.X:XX Мин
Tower of Oman
16.X:XX Мин
Unicorn's Rest
17.X:XX Мин
Shepard's Flute
18.X:XX Мин
Chronicle 1 Trailer
19.X:XX Мин
After the Storm
20.X:XX Мин
Hall of Mists
21.X:XX Мин
Gathering Armies
22.X:XX Мин
Finale
23.X:XX Мин
Apocalyptic Divine Evil
24.X:XX Мин
Counter Attack
25.X:XX Мин
Final Crisis
25 Композиций ~ 75 Минут