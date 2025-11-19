декорации
Симфония Kingdom Come: Deliverance

Новая концертная программа по музыке из знаменитой серии RPG Kingdom Come: Deliverance — «Симфония Kingdom Come: Deliverance» в исполнении симфонического оркестра и хора CAGMO в декорациях
CAGMO представляет новую концертную программу по музыке из знаменитой серии RPG Kingdom Come: Deliverance — «Симфония Kingdom Come: Deliverance» в исполнении симфонического оркестра и хора в декорациях.

Погрузитесь в средневековый мир Kingdom Come: города и замки, рыцарские турниры и повседневная жизнь жителей оживут в оркестровых аранжировках CAGMO.

В программе — яркие композиции из обеих частей культовой игры: «Kingdom Come: Deliverance» и «Kingdom Come: Deliverance II», одного из главных претендентов на звание игры 2025 года.

Приглашаем вас погрузиться в эпоху рыцарей и замков вместе с оркестром CAGMO!

