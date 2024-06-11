Герои Меча и Магии - концерт для фортепиано соло

Лучшие произведения культовой франшизы Heroes Of Might and Magic в уникальной аранжировке для соло фортепиано
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О программе

CAGMO представляет лучшие произведения культовой франшизы Heroes Of Might and Magic в уникальной аранжировке для фортепиано соло.

Монументальные темы Героев Меча и Магии стали неотъемлемой частью жизни поклонников игры. Новое звучание с детства знакомых мелодий в исполнении солиста CAGMO подарит чувство ностальгии и трепета по самым ярким моментам любимой игры.

Композитор и пианист Пол Ромеро – автор знаменитого саундтрека, признаёт творческие эксперименты и нередко использует их при написании композиций. Идея создания концертной программы для соло фортепиано получила большую поддержку композитора, а смелая интерпретация произведений была высоко оценена им. «Останется ли мелодия узнаваемой, если убрать оркестр и оставить лишь фортепиано? Если да, значит, композитор постарался на славу» (Пол Ромеро).

Вместе с солистом CAGMO вы окунетесь в атмосферу стойких городов и фракций, испытаете силу магических заклинаний и ощутите дух захватывающих сражений. Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Энроту, Аксеоту и Асхану и станьте настоящим Героем удивительной вселенной Heroes Of Might and Magic!

Список композиций

1.
Main Theme
1:14
2.
Town - Castle
2:35
3.
Campaign Theme - Armageddon's Blade
2:20
4.
Town - Stronghold
2:20
5.
Barbarian's Castle
3:42
6.
Grass Theme
1:46
7.
Ocean Theme
1:49
8.
Floating Across Water
2:18
9.
Main Theme
1:37
10.
The Academy Of Honor
2:13
11.
Necropolis
3:23
12.
Campaign Theme - Dragon Slayer
0:57
13.
Terrain - Dirt
2:07
14.
Evil Theme
1:34
15.
Town - Necropolis
2:33
16.
Terrain - Snow
2:01
17.
Town - Tower
3:45
18.
Terrain - Underground
1:54
19.
Town - Dungeon
2:16
20.
Terrain - Sand
2:01
21.
Good Theme
1:17
22.
Town - Rampart
2:46
23.
Hope
2:25
24.
Asylum
2:37
25.
Town - Inferno
2:17
26.
AI Theme II
0:52
27.
Terrain - Water
1:53
28.
Town - Conflux
1:23
29.
Campaign Theme XI
1:41
30.
Combat II
2:40
31.
Win Scenario
1:14
32.
Town - Fortress
1:58
32 Композиции ~ 68 Минут
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