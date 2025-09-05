Симфония Hollow Knight

Новая концертная программа по музыке из культовой игры Hollow Knight и её долгожданного продолжения Hollow Knight: Silksong — «Симфония Hollow Knight» в исполнении оркестра и хора
О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по музыке из культовой игры Hollow Knight и её долгожданного продолжения Hollow Knight: Silksong — «Симфония Hollow Knight» в исполнении оркестра и хора.

Hollow Knight — настоящий феномен инди-сцены. Эта вселенная полюбилась сотням тысяч игроков по всему миру и успела стать культовой благодаря уникальному сочетанию рукописной графики, глубокой мифологии и музыки Кристофера Ларкина, создающей неповторимую атмосферу.

В программе — чарующие и драматичные мелодии из мрачной Hollow Knight (с дополнениями The Hidden Dreams, The Grimm Troupe, Gods & Nightmares) и ее загадочного сиквела Hollow Knight: Silksong. Уникальные аранжировки для оркестра и хора придадут этим темам новую мощь и глубину, сохраняя их характер и усиливая ощущение погружения в игру.

Приглашаем вас на концерт «Симфония Hollow Knight»!

