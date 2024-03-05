Фортепианный концерт Людовико Эйнауди №2

Фортепианная концертная программа, посвящённая лучшим произведениям итальянского композитора для сольного исполнения – «CAGMO – Фортепианный концерт Людовико Эйнауди №2»
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О программе

CAGMO представляет фортепианную концертную программу, посвящённую лучшим произведениям итальянского композитора для сольного исполнения – «CAGMO – Фортепианный концерт Людовико Эйнауди №2»

Людовико Эйнауди – знаменитый итальянский композитор и пианист, один из самых выдающихся представителей современной классической музыки. Творческие эксперименты, уникальный стиль и гипнотические мелодии композитора нашли отклик в сердцах миллионов людей по всему миру.

В исполнении пианиста CAGMO прозвучат самые значимые работы Эйнауди. Сольное исполнение композиций в уникальных аранжировках по-новому раскроет глубокий авторский замысел, палитру чувств и эмоций, которые композитор вложил в свои произведения. Концертная программа «CAGMO - Фортепианный концерт Людовико Эйнауди №1» подарит чувство трепетного волнения и ностальгии, затронув до глубины души каждого, кто знаком с творчеством великого композитора.

В программе концерта прозвучат популярные музыкальные произведения Людовико Эйнауди, в том числе, ставшие саундтреками к знаменитому французскому фильму «1+1».

Список композиций

1.
Bever
3:57
2.
Inizio
3:27
3.
Dietro L'incanto
5:10
4.
Monday
5:55
5.
Questa Notte
5:41
6.
Dietro Casa
3:49
7.
I Giorni
5:59
8.
Oltremare
5:03
9.
Swordfish
3:38
10.
Life
4:22
11.
Rolling Like A Ball
4:17
12.
Walk
3:28
13.
Divenire
6:42
14.
Una Mattina
3:23
15.
Experience
4:41
15 Композиций ~ 70 Минут
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