С раннего детства Инон Цур учился играть на валторне, фортепиано и изучал композицию, а позже получил образование в музыкальной школе Дика Гроува и Калифорнийском университете. Изначально израильский композитор и музыкальный продюсер писал для кино, рекламы и телевидения. Например, по контракту с Fox Family он в течение шести лет делал саундтреки к детским телешоу. В 1997 году Цур изменил курс на сочинение музыки для компьютерных игр. На сегодняшний день в его активе более 50 работ, включая культовые игровые серии Dragon Age, Star Trek, Syberia и Fallout.

Первое официальное признание как композитор видеоигр израильтянин получил в виде награды от Game Audio Network Guild за лучшую оригинальную инструментальную музыку к шутеру Men of Valor. А по версии премии Hollywood Music In Media его композиция I Am The One для Dragon Age: Origins была признана лучшей песней к компьютерной игре в 2009 году. Кроме того, музыка Цура свыше 20 раз была номинирована на различные премии. Произведения Инона, как правило, имеют оркестровое звучание. Он часто использует хор и вокал певицы Обри Эшберн, а порой и этнические инструменты вроде арабской флейты и армянского дудука в саундтреке к Prince of Persia. Цур много сотрудничает с оркестром Northwest Sinfonia из Сиэтла.

Примечательно, что композитор всегда не просто сочиняет партитуры, но и сам выступает в роли дирижера. Одной из самых грандиозных его работ стала музыка к игре The Lord of the Rings: War in the North, которую он записал в легендарной студии Abbey Road с Лондонским филармоническим оркестром и хором Pinewood Singers. Композиции Инона не раз исполнялись вживую. Впервые на большой сцене его саундтрек к Lineage II: Chronicle V: Oath of Blood прозвучал в Сеуле в 2006 году, а музыка из Dragon Age: Origins и Prince of Persia была сыграна симфоническим оркестром Eminence на концерте A Night in Fantasia 2009 в Сиднее. Цур убежден, что живые шоу поднимают музыку к играм из разряда обычных саундтреков в категорию самодостаточных художественных произведений, хотя лучшим контекстом для нее все-таки служит та игровая реальность, для которой она была написана.