Ханс Циммер — один из самых известных, влиятельных и коммерчески успешных кинокомпозиторов XXI века. Человек, оказавший колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом. Он родился в еврейской семье в Германии, но еще в детстве переехал в Лондон. Рано потеряв отца и тяжело переживая утрату, Ханс нашел убежище в музыке.

Юноша начинал клавишником в поп-группах, но не добился на этом поприще особых успехов. В 22 года Циммер познакомился с кинокомпозитором Стенли Майерсом и напросился к нему в помощники. Стенли оценил энтузиазм парня и предложил ему вместе поработать над музыкой к драме «Лунное Сияние» (1982). Вместе они сочиняли музыку несколько лет, а в конце 80-х Ханс созрел до первого сольного проекта. Его дебютный саундтрек к фильму «Разделенный мир» 1987 года прошел незамеченным, но уже в следующем году Ханса ожидал триумф. За музыку к культовому фильму «Человек Дождя» он получил номинацию на «Оскар». С тех пор карьера немецкого композитора пошла вверх. Каждый год он писал музыку в среднем к шести-семи кинолентам, получил десятки номинаций и несколько премий, в числе которых «Оскар» за мультипликационный фильм «Король Лев», «Грэмми» за боевик «Багровый прилив» и «Золотой Глобус» за историческую драму «Гладиатор».

В Голливуде Ханса Циммера называют «немецкой машиной». За свою долгую карьеру он никогда не делал пауз в работе и не опускал планку качества. Мастер головокружительных, тревожных симфонический партий и электроники, Циммер стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом. Ханс работал практически над всеми его фильмами. На протяжении многих лет немецкий композитор писал в соавторстве с Лорном Бэлфом и Джоном Пауэллом, голландским электронщиком Junkie XL и Гарри Грегсон-Уильямсом, Джеймсом Ньютоном Ховардом и Стивом Маццаро.