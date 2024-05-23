Алим Заиров — известный казахстанский пианист, кинокомпозитор из потомственной музыкальной семьи, автор саундтреков к более десяти фильмам. Его сочинения полны романтики, пропитаны чувством любви, ностальгии, светлой грусти, будто автор, укутавшись суровой зимой в одеяло, вспоминает теплые красочные сентябрьские дни.

Дед Алима, Заиров Мусаджан, был одним из основателей и позднее директором Оркестра казахских народных инструментов им. Курмангазы. Отец, Заиров Заур, в студенческие годы играл на ударных в популярной алма-атинской группе «Улан». В своих произведениях Алим сочетает классическое звучание, элементы джаза и электронной музыки. Творчество композитора раскрывает его как человека с большим чувственным сердцем. Его сочинения полны романтики, пропитаны чувством любви, ностальгии, светлой грусти, будто автор, укутавшись суровой зимой в одеяло, вспоминает теплые красочные сентябрьские дни. Как кинокомпозитор Алим Заиров не может обойтись без программности своих саундтреков. Это не абстрактные «страдания» или «песни о несчастной любви», а вполне конкретные пейзажи, символы, основываясь на которых, композитор развивает романтическую тему восхищения красками природы.

Алим Заиров сотрудничает со многими известными эстрадными исполнителями, включая Батырхана Шукенова («А’Студио») в последние годы его жизни. Композитор написал музыку ко многим популярным казахстанским и зарубежным фильмам, в числе которых «Ограбление по-американски» (США, 2013) и «Мафия: игра на выживание» (Россия, 2014). Также он тесно сотрудничает с известным казахстанским режиссером Аканом Сатаевым, создал музыку к его фильмам «Дорога к матери», «Районы», «Она». Кинофильм «Шлагбаум» режиссера Жасулана Пошанова, музыку к которому также написал Алим, был показан на Московском Международном кинофестивале. Заиров — двукратный обладатель премии «Выбор кинокритиков Казахстана» в номинации «Лучшая музыка к фильму» за работы в фильмах «Шлагбаум» 2015), «Дорога к матери» (2016). Лауреат национальной кинопремии «Тулпар» в номинации «Лучшая музыка к фильму» за фильм «Дорога к матери» (2016), победитель одноименной номинации в 2017 году за фильм «Районы». В сольной дискографии Алима значатся мини-альбом «Renovazzio» (2013) и полноформатный альбом «Now» (2017).