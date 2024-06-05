Музыка из аниме – отдельный удивительный пласт современной поп-культуры. Понять ее под силу не каждому, что не отменяет другого: вокруг саундтреков к анимэ формируются целые фан-сообщества, в которые входят десятки тысяч ценителей жанра из разных стран мира. Для них имя Ёсихиса Хирано – нечто вроде культа.

В юности композитор черпал вдохновение в барочной музыке и джазовых стандартах Майлза Дэвиса и Джона Колтрейна. Позднее проявил интерес к трудам Джона Зорна и симфониям Дмитрия Шостаковича, которые подвигли его на профессиональное изучение основ композиции. На тернистый путь кинокомпозиторства воспитанник Джульярдской школы и Истменской школы музыки при Рочестерском университете — ведущих американских учебных заведений в области искусства — вступил в 1997 году. Дебют Ёсихиса в новом амплуа состоялся в 2001 году с саундтрека к аниме «Beyblade». За свою более чем 20-летнюю карьеру он выпустил три альбома в тандеме с пианистом Масако Хосода под псевдонимом Bleu и один — с Юсуки Сато. К сегодняшнему дню в послужном списке Ёсихиса Хирано накопились десятки саундтреков и аранжировок к телешоу, художественным фильмам, танцевальным и радиопостановкам. Широкую же известность композитор получил благодаря музыке к культовым аниме «Тетрадь смерти» (DEATH NOTE) и «Охотник х Охотник» (Hunter x Hunter).

Сам Ёсихиса Хирано говорит о том, что музыка к анимэ привлекает его своей специфической внутренней логикой, подчиненной, прежде всего, действию на экране. Это позволяет ему выходить далеко за рамки традиционных для классической и поп-музыки принципов построения композиции. В своих саундтреках музыкант сполна реализует идеи любимых фри-джазовых музыкантов, оказавших на него сильное влияние в молодости: Джона Зорна, Майлза Дэвиса, Эрика Долфи. Атональность, импульсивные взрывы динамики, «стена звука», микс джазовой импровизации, гитарного дисторшна и китчевых элементов поп-музыки – вот те компоненты, что берет на вооружение Хирано в большинстве своих авангардных, смелых работ.