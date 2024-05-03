Связь Моцарта и корейского вундеркинда Ли Рума можно объяснить лишь теорией реинкарнации. В пять лет мальчик из Сеула, в семье которого никто ранее не занимался музыкой, сел за фортепиано и просто начал играть. Удивленные родители отвели его в музыкальную школу, но там ответили: он слишком талантлив, чтобы учиться здесь. Уже в 11 лет Ли оказался в Англии, в знаменитой музыкальной школе Пёрселла для одаренных детей из разных стран. По ее окончании юноша поступил в Королевский колледж в Великобритании, где на глазах у ментора Харрисона Бёртуистла начал создавать свои первые произведения. Колледж Ли Рума покинул в статусе одного из самых многообещающих молодых композиторов мира.

У Ли обширная дискография и несколько фантастически успешных альбомов, которые на родине музыканта в Корее возглавляли не только классические, но и поп-чарты. Есть у музыканта и «визитная карточка» - пьеса "River Flows in You", которую многие узнают с первых нот. На протяжении всей карьеры корейского композитора многое связывает с Моцартом. Нежные, плавные пассажи классика эхом отдаются и в музыке Ли Рума. Опираясь на наследие Моцарта и Равеля, он оригинально интерпретирует их идеи. В его музыке прослеживается сильное влияние нью-эйджа, а более поздним альбомам свойственны кинематографичность и элементы лаунжа.