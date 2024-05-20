Историю игровой индустрии сегодня сложно себе представить без того вклада, что внес в ее развитие «композитор из виртуального мира» Акира Ямаока. 16 лет своей жизни он посвятил работе в компании Konami, где трудился над саундтреками ко множеству культовых игр, известных далеко за пределами Японии. В отличие от многих своих коллег-неоклассиков Ямаока любит широкий выбор красок. В арсенале композитора не только тревожные переливы пианино. Он рисует на цифровых холстах широкими мазками: индастриал, нойз, трип-хоп, мрачный эмбиент, хард-рок, постклассика. В результате его музыка к играм получается атмосферной и будоражащей – в этой области он один из лучших в мире.

Magnum opus японского композитора – саундтрек к серии психологических хорроров “Silent Hill”. Этой игре Акира посвятил много лет. Сложная, запутанная, мистическая и пугающая вселенная “Silent Hill” получилась такой во многом благодаря музыке Ямаока, о чем был снят отдельный документальный фильм. После всемирного успеха игры японский композитор был нарасхват. На его счету более 50 саундтреков к видеоиграм и пока всего один альбом авторской музыки – “iFUTURELIST” (2006). Своим условным наставником Акира называет композитора Анджело Бадаламенти, известного по саундтреку к сериалу Дэвида Линча “Твин Пикс”, а основными источниками вдохновения – немецкую краут-рок и индастриал-сцену 70-х и британский трип-хоп 90-х.