Йозеф ван Виссем — авангардный композитор и лютнист из Нидерландов, получивший награду Каннского кинофестиваля за музыку к вампирской драме Джима Джармуша «Выживут только любовники». Соединяя барочное звучание средневекового инструмента с последними достижениями в музыке, он пытается сделать лютню доступной широкому кругу слушателей. Среди заслуг голландца с готической внешностью: саундтрек к видеоигре «The Sims Medieval», аудиосопровождение к картине «Послы» Ганса Гольбейна по заказу Лондонской национальной галереи, музыка к документальным фильмам «Дядя Говард» Аарона Брукнера и «Portrait of a Garden» Рози Стапель, драмам «Red Right Return» Джоржа Манатоса и «The Erotic Fire of the Unattainable» Эмилии Феррейры.

Обладатель единственной в мире черной лютни исполняет на ней музыку столь же мрачную и загадочную, но мрачность эта вопреки стереотипам несет свет. Йозеф находит вдохновение в символизме и созерцательном величии пейзажей Каспара Фридриха, вольной трактовке библейских сюжетов Пьера Паоло Пазолини и, конечно же, работах своего друга, легенды независимого кино Джима Джармуша, с которым голландец периодически уединяется в студии и пишет странную, но невероятно притягательную музыку. Однако сам артист предпочитает не вкладывать в творчество собственные смыслы, оставляя слушателю широкий простор для размышлений.

Концертные версии произведений ван Виссема отличаются от предзаписанных — исполнение всегда разное и зависит от архитектуры и акустики места, где выступает лютнист. Часто он использует электронные эффекты и звуки окружающего мира. А порой выходит за рамки привычного клубного формата и перешагивает порог академических залов, в которых яркая тембральная окраска, лаконичность и выразительное звучание средневекового инструмента достигают пределов своей естественности.