Англичанка Стиви Уишарт относится к редкой породе композиторов-академиков. Она не останавливается на изучении классики и копает еще глубже — во времена музыки Средневековья. Один из ее любимых инструментов — колесная лира, древнейший струнный фрикционный инструмент, который использовали многие народы, включая славян.

Основное образование Уишарт получила в Гилдхоллской музыкальной школе в Лондоне и в Йоркском университете, где она изучала композицию и электронную музыку. А затем брала уроки импровизации и алеаторики у Джона Кейджа и Дэвида Тюдора. Еще позже Стиви была участницей авангардного ансамбля Machine for Makins Sense. Как основатель и директор собственного ансамбля Sinfonye Уишарт пытается по-новому прочесть средневековый репертуар и применяет к нему приемы традиционной музыки. Огромное влияние на ее творчество также оказывают собственные исторические исследования.

На протяжении более чем 20 лет она изучает древнегерманские нотации, которыми в начале ХII века пользовалась Святая Хильдегарда Бингенская. Уишарт записала трехдисковый альбом «Вечерня для Святой Хильдегарды», в который вошло полное собрание авторских песнопений немецкой монахини, и создала мультимедийную презентацию на основе ее Симфоний небесных откровений. В этой монументальной работе Уишарт продемонстрировала, что может смело обращаться с церковными канонами и разбавлять их современными элементами — эмбиентном и фолк-роком. Именно в таких инструментах, как колесная лира или средневековая скрипка, Стиви видит особый дух свободы, новых открытий и освобождения от давления традиций. Помимо сольных альбомов и записей ансамбля Sinfonye, в творческом багаже композитора значится сотрудничество с октетом женщин-импровизаторов из разных европейских стран, музыка к постановкам хореографов Мишель Нуарет и Уэйна Макгрегора и работа с дизайнером Филиппом Старком. Также Стиви сочинила ряд партитур для контрабаса по заказу лондонского Оркестра эпохи Просвещения и бостонского Общества Генделя и Гайдна.