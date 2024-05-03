Джон Уильямс

Если кому-то и незнакомо имя композитора Джона Уильямса, с высокой долей вероятности он сможет напеть хотя бы один из мотивов американского композитора — настолько глубоко его музыка укоренилась в общественном сознании наряду с самыми узнаваемыми артефактами мировой поп-культуры. Именно Уильямс сочинил музыку для «Звездных войн», «Индианы Джонс», «Гарри Поттера», «Супермена», «Парка Юрского периода», «Инопланетянина», «Один дома» и еще десятков других фильмов, которые смотрел каждый.

Ученик Генри Манчини, Уильямс — воплощение классического Голливуда. Его неоспоримый статус на Олимпе американской киноиндустрии подтверждает тот факт, что в копилке композитора насчитывается более 50 номинаций на премию «Оскар», что делает его самым номинируемым лауреатом премии из ныне живущих и вторым после Уолта Диснея за всю ее историю. Пять «Оскаров», шесть «Эмми», семь премий Британской киноакадемии — это, по всей видимости, далеко не предел для мэтра. У каждого крупного режиссера должен быть свой великий партнер-композитор. Таковым стал Уильямс для Стивена Спилберга. Их сотрудничество началось в 1974-м в процессе съемок «Шугарлендского экспресса». Спустя год вышел первый в истории «летний блокбастер» «Челюсти», в котором Спилберг также использовал композиции Уильямса — знаменитое остинато из двух нот, пугающее зрителя посильнее вида гигантской акулы. Впоследствии Джон отметился практически во всех фильмах режиссера — без его музыки действительно сложно себе представить «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Искусственный разум» и другие картины мастера.

Музыка к «Звездным войнам» остается magnum opus композитора: Уильямс написал саундтреки у большинству частей франшизы вплоть до «Последних джедаев» 2017 года. Его неоромантический стиль, продолжающий симфонические традиции Вагнера, Дворжака и Рихарда Штрауса, а также доминирующий лейтмотивный принцип в композиции («Imperial March», «Main Theme», «Han Solo and the Princess») повлияли на целые поколения композиторов и принесли саундтреку статус «величайшего в истории», по версии Американского института киноискусства.