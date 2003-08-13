Эйнар Селвик — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Идея воссоздать культурные традиции Северной Европы в современной повестке дня пришла к нему в 2002 году.

Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Идея амбициозной трилогии Wardruna «Runaljod» заключена в создании музыкальных интерпретаций каждой из 24 древних рун. Во время концертов на сцене оживают легенды о мореходах-варягах, конунгах свирепых викингов и пророчествах богов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа.

Эйнар родился в Бергене и начинал свой музыкальный путь как барабанщик блэк-метал-группы Gorgoroth вместе с Ghaal. С ним же и вокалисткой Линди-Фей Хелла в 2003 году он основал Wardruna. Широкую известность Эйнару Селвику принесла работа над саундтреком к популярному телесериалу «Викинги», в котором он также сыграл эпизодическую роль каттегатского скальда. В 2016 году увидел свет первый альбом проекта Skuggsjá, созданного Эйнаром Селвиком и Иваром Бьёрнсоном из Enslaved специально для концерта по случаю 200-летия принятия конституции Норвегии в 2014 году. Однако Эйнар и Ивар решили развить его в полноценный музыкальный проект об истории Норвегии с древних времен до наших дней и спустя четыре года выпустили сиквел «Hugsjá». В 2018 году вышел сольный дебют Эйнара «Skald», состоящий из акустических версий избранных работ прославленного скальда, песен Wardruna и композиций из сериала «Викинги». Кроме того, Эйнар выступил одним из композиторов саундтреков к компьютерным играм, таким как REND, League of Legends и Assassin’s Creed Valhalla.