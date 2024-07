Музыкальная пресса не случайно окрестила японского композитора Нобуо Уэмацу «Бетховеном музыки к видеоиграм». Его саундтреки к серии игр Final Fantasy давно стали классикой и исполняются большими симфоническими оркестрами в концертных залах и филармониях всего мира.

Уэмацу — единственный из композиторов гейм-индустрии, кто целых пять раз входил в двадцатку ежегодного британского рейтинга классической музыки Classic FM Hall Of Fame. В 2012 году его композиция Aerith’s Theme из Final Fantasy VIII достигла 16-й позиции в этом чарте, а в следующем и вовсе поднялась на третью строчку. Это был первый раз в истории, когда музыкальное произведение, написанное для видеоигры, появилось в Зале славы радиостанции Classic FM. Другая композиция из этой игры звучала на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах во время соревнований по синхронному плаванию среди женщин. А песня Нобуо Eyes On Me, исполненная китайской певицей Фэй Вонг, разошлась рекордным тиражом в более чем 400 тысяч копий и получила награду премии Japan Gold Disc Awards в 2000 году, где была признана лучшей международной песней года.

Уэмацу известен как автор большинства саундтреков для Final Fantasy, настроение которых меняется из раза в раз, от мрачного и печального к беззаботному и оптимистичному. Кроме того, в составе своих групп The Black Mages и Earthbound Papas он аранжирует и исполняет рок-версии треков из японской игровой франшизы. Впрочем, Нобуо известен не только работами для Final Fantasy. Количество звуковых дорожек для компьютерных игр в его портфолио приближается к сотне. Среди них, в частности, музыка к популярным сериям Lord of Vermilion и Blue Dragon. Помимо прочего, вместе с Сиро Хамагути композитор стал соавтором композиций к аниме Final Fantasy: Unlimited. А в 1994 году выпустил сольный альбом под названием Phantasmagoria. Стиль произведений Уэмацу варьируется от величественных классических симфонических пьес и хеви-метала до нью-эйджа и техно. В игре Lost Odyssey классические оркестровые аранжировки сочетаются с современным джазовым звучанием и электроникой. Нобуо признается, что является большим поклонником кельтской и ирландской музыки. Некоторые из его работ содержат элементы этих музыкальных традиций.