Уроженка Нью-Йорка Сай Элейн Спенс в детстве увлекалась поэзией и имитировала голоса Нэнси Уилсон, Махалии Джексон, Билли Холидей и Нины Симон, пластинки которых часто ставила ей бабушка. После того, как мама подарила девушке пианино, она всерьез занялась музыкой. С 2008 года Сай начала профессиональную карьеру сонграйтера, играла в клубах Квинса поп-рок и соул до тех пор, пока в 2012 году не решила сделать перерыв и переосмыслить свое звучание.

Творческий отпуск пошел Сай на пользу. Артистка переехала в Атланту и познакомилась с мультиинструменталистом Майклом Лесуски, благодаря которому она с головой ушла в американскую народную музыку. Мини-альбом Спенс «Bloom» (2014) имеет характерное влияние кантри и банджо в качестве единственного аккомпанемента нежному, приглушенному голосу певицы.

Похожие эксперименты повторились спустя год в двойном релизе «Repeat/1964» (2015). В 2018-м Сай засветилась в совместных записях с Martin Hviid и Ava Raiin. На своем дебютном альбоме «MORE» (2019) певица вновь кардинально сменила творческий вектор — теперь уже в сторону хрупкого, фарфорового звучания на стыке фолка, соула и неоклассики с преобладанием струнных, гитар и фортепиано, ключевую роль в котором по-прежнему играет нежный, бархатный голос Спенс.