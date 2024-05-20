Американский композитор и продюсер Майкл Саби является автором музыки для более чем 300 фильмов, телепроектов и короткометражек. И это при том, что карьера Майкла началась в 27 лет, когда дед подарил ему редкую гитару фирмы Les Paul. Чтобы отточить мастерство и получить серьезное образование, он поступил в музыкальный колледж Беркли в Бостоне, который окончил в 2000 году. Первыми пробами пера для Саби стали работы для различных бизнес-компаний — по их заказу он занимался созданием масштабных аудиовизуальных шоу. Но амбиции композитора простирались намного шире. Майкл хотел писать музыку для фильмов и телевидения.

Прорывным для него стал саундтрек к фильму «Эффект бабочки». Печальные композиции, сочиненные Майклом, были блистательно исполнены Чешским филармоническим оркестром. Пожалуй, самой красивой из них стала нежная фортепианная тема, обрамленная ангельским сопрано. Она открывает фильм и далее неоднократно звучит в нем в разных вариациях. Еще одной яркой музыкальной вспышкой в «Эффекте бабочке» стала композиция Kayleigh’s Funeral, в которой Саби совместил струнные оркестровки с электронной перкуссией. В финале фильму ему удалось оставить тревожное послевкусие благодаря использованию сильного стремительного звука скрипок и синтезированного вокала, который подчеркивает нарастающий саспенс.

К другим заметным работам американца относятся саундтреки к таким драматическим сериалам как «Милые обманщицы», «Дневники вампира» и «Первородные», а также к получившему «Эмми» комедийному телесериалу «Робоцып». Саби способен писать музыку во многих стилях: фэнтези, хоррор, триллеры, комедии, драмы и даже реалити-шоу. К последней категории относится, например, главная тема для сериала о семействе Кардашьян. Отличительной особенностью Майкла как композитора является умение создавать богатые, смелые звуковые дорожки для кино, в которых ему удается передавать сложные, неоднозначные эмоции персонажей и подчеркивать динамические сюжетные линии.