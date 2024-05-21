Музыка всегда была страстью для Доминик Лемонье, больше известной как Solrey, а ее творческие амбиции никогда не знали границ. Многочисленные амплуа — скрипачки, художественного руководителя, основательницы Traffic Quintet, дирижера, а иногда и режиссера-постановщика — дают широкое представление об ее увлеченности музыке, особенно в диалоге с другими видами искусства, такими как визуальное и литература.

Будучи одаренным ребенком Solrey с трех лет училась игре на фортепиано, спустя еще три года взяла в руки скрипку и дала свои первые концерты уже в одиннадцать. Выпускница Музыкальной академии Киджи в Сиене и Базельской музыкальной академии брала уроки у таких признанных мастеров, как Габриэль Буйон, Пьер Дукан, Анри Темьянка, изучала музыку барокко с Яапом Шредером. В начале карьеры она играла в составе престижных камерных и симфонических ансамблей, таких как Филармонический оркестр Радио Франции (Orchester Philharmonique de Radio France), Инструментальный ансамбль Лозанны (Ensemble Instrumental de Lausanne), ансамбль Mosaïque, Калифорнийский камерный оркестр (California Chamber Orchestra). Позже у Solrey появилось желание получить «иной» опыт, связанный с кино, театром и танцем.

Важной вехой в ее карьере стало многолетнее сотрудничество с кинокомпозитором Александром Деспла, которое продолжается с 90-х годов по сей день. Находясь в постоянном творческом диалоге, будучи его «первым слухом», Solrey помогала Деспла создавать музыку практически ко всем его фильмам, а также долгое время была концертмейстером маэстро. С 2014 года Доминик является художественным руководителем Александра на всех его записях и концертах. Мастерски стремясь к наилучшей интерпретации, опыт Solrey как участницы струнных ансамблей и скрипачки в оркестрах поднял саундтреки Деспла на новый уровень ясности, точности и выразительности. Контролируя процесс студийной записи и адаптируя киномузыку маэстро для концертов, она раскрывает все богатство его великолепных композиций.