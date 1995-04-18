Воспитанный на джазе, академических традициях и многогранном мелодизме Рахманинова и Шостаковича Андрей Синецкий предпочитает современные формы классической музыки. Творчество композитора погружает в атмосферу светлой грусти, воспоминания о самых прекрасных моментах жизни и о том, что сильно трогает человека и наталкивает на внутренний диалог с самим собой, на размышления о смысле жизни, любви, времени и пространстве.

Выпускник Рязанского музыкального училища и Саратовской государственной консерватории Андрей Синецкий сочинил свое первое серьезное произведение для флейты и фортепиано еще будучи на учебной скамье. После успешного окончания альма матер в 2010-м юноша на время оставил композиторство и лишь спустя пять лет, когда собрал собственный джазовый коллектив AS Band, вернулся к любимому делу, став лауреатом межрегионального фестиваля «Джаз на Цне».

Джазовые стандарты помогли Андрею свободнее смотреть на средства выражения и поиск гармонических решений при сочинении музыки. Все последующие годы Андрей искал собственное звучание и записывал новый материал. 2019 год принес Андрею новые возможности — в январе артист разделил сцену в российском туре с британским композитором Дэвидом Хикеном. В настоящее время Синецкий активно готовит дебютный полноформатный релиз, выход которого запланирован на лейбле «Неоклассика».