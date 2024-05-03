Алан Сильвестри — американский композитор и дирижер, ветеран киноиндустрии, который написал музыку для более чем сотни фильмов всех мыслимых жанров. Еще в юном возрасте он научился играть на барабанах, фаготе, кларнете и саксофоне. Поступив в Музыкальный колледж Беркли в Бостоне на отделение джаза, Алан ушел из него спустя два года и поехал в Лас-Вегас выступать в качестве блюзового гитариста.

Большое кино пришло в жизнь Сильвестри не сразу. Набираться опыта пришлось в сочинении музыки для сериалов «Старски и Хатч» и «Калифорнийский дорожный патруль». Дальше было знакомство с Робертом Земекисом, в результате которого режиссер предложил ему написать композицию для одного из эпизодов фильма «Роман с камнем», а затем и для большинства своих картин. Их сотрудничество продолжается по сей день и является одним из самых стабильных в Голливуде. Сильвестри дважды становился номинантом премий «Оскар» и «Золотой глобус» и неоднократно получал награды «Сатурн» и «Эмми». Также в его активе четыре номинации на премию «Грэмми» и две победы в ней — за инструментальную композицию к «Изгою» и песню Believe из мультфильма «Полярный экспресс». В 2011 году он был награжден премией имени Макса Штайнера на ежегодном гала-концерте музыки к фильмам Hollywood in Vienna.

Территория, на которой Алан чувствует себя наиболее уверенно — это легкий и пронзительно чувственный мелодизм, раскрывающий эмоциональную палитру фильма. Его нельзя назвать композитором авангардистом, меняющим каноны кинематографа. Он скорее консерватор и один из тех, кто, собственно, олицетворяет эти каноны. Оставаясь верным классическому симфоническому звучанию, ему всегда удавалось быть стилистически разнообразным. Будь то нуарный джаз в мультипликационном фильме «Кто подставил кролика Роджера», теплые романтические мелодии в «Телохранителе», задорные авантюристские гимны в культовом сай-фае «Назад в будущее» или динамические героические опусы из «Мстителей». Остроумные комичные композиции для «Мышиной охоты», этнические мотивы в «Мыльной пене» и «Мексиканце», жесткие марши с обильной перкуссией из «Хищника» или энергичные гитарные запилы в «Судье Дредде». Сильвестри уже оставил огромное музыкальное наследие в кинематографе на любой вкус. И активно продолжает его пополнять.