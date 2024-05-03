Говард Шор, чья музыка на протяжении 40 лет звучит с экранов кинотеатров, родился в 1946 году в Торонто. Окончив знаменитый колледж Беркли, молодой композитор присоединился к прогрессив-рок-группе Lighthousе в качестве саксофониста, а после занялся телережиссурой и производством комедийной программы на американском канале NBC. Затем Говард решил сосредоточиться на карьере кинокомпозитора и именно в этой сфере достиг головокружительных высот.

Первой по-настоящему знаковой для него стала работа над музыкой к фильму Дэвида Кроненберга «Выводок». Шор продолжил сотрудничество с режиссером и спустя несколько лет получил признание в профессиональном сообществе, написав саундтрек к еще одному кроненбергскому фильму — «Муха». Благодаря успешному творческому тандему Говард заработал репутацию композитора, который специализируется на музыке к хоррор-фильмам. В том числе и по этой причине его пригласили к работе над саундтреком к картине «Молчание Ягнят». Фильм стал культовым и победил в пяти номинациях премии «Оскар», а музыка канадца бесспорно внесла значимый вклад в общий успех фильма.

На сегодняшний день в дискографии композитора саундтреки к десяткам фильмов, которые не ограничиваются жанром «хоррор». Среди них «Авиатор» и «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе, фэнтези-мелодрама «Сумерки. Сага. Затмение», комедия «Догма». Но наиболее выдающимся достижением композитора принято считать его работу над саундтреком к кинотрилогиям «Властелин колец» и «Хоббит». Именно сотрудничество с Питером Джексоном принесло Говарду массовую популярность. Для первой части трилогии некоторые композиции были написаны Шором в соавторстве с ирландской нью-эйдж певицей Enya и получили высокую оценку в среде поклонников творчества Джона Толкина. А песня из заключительной части саги «Властелин колец: Возвращение короля» в исполнении Энни Ленокс удостоилась наивысшей оценки киноакадемиков «Оскар» в номинации за лучшую песню к фильму. Это далеко не единственная престижная награда Говарда Шора — композитор является многократным лауреатом премий «Оскар», «Грэмми», «Золотой Глобус».