Эрик Серра — французский композитор, написавший музыку практически ко всем фильмам Люка Бессона. Отец композитора был известным шансонье в 50-60-х годах во Франции, поэтому Эрик с детства увлекался музыкой и был погружен в процесс ее производства. В пять лет он начал учиться играть на гитаре, а в 15 уже профессионально аккомпанировал состоявшимся артистам. Также Серра освоил игру на фортепиано, барабанах, синтезаторе и бас-гитаре.

В 1981 году знакомство молодого композитора с начинающим режиссером Люком Бессоном (обоим было по 22 года на момент встречи) положило начало их долгосрочному творческому союзу. В дискографии Эрика Серра саундтреки к «Леон», «Пятый элемент», «Жанна д'Арк» и десятку других картин Бессона, включая музыку для драмы «Голубая бездна», за которую композитор получил премию «Сезар».

Серра также попал в историю бондианы как композитор с самым новаторским подходом к саундтреку. Он стал автором музыки к семнадцатому фильму серии «Золотой глаз» и, по мнению критиков, далеко отошел от музыкальных канонов шпионской саги ввиду отсутствия классического, мгновенно узнаваемого лейтмотива Бонда, первоначально созданного Монти Норманом и Джоном Барри, и слишком современного звучания. Помимо работы в кино, Эрик Серра принял участие в записи более чем 30 пластинок разных исполнителей, написал музыку для совместного шоу иллюзиониста Криса Энджела с Сirque Du Soleil, а в 1998 году выпустил свой первый сольный альбом RXRA.