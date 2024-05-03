Когда критики называют Оскара Шустера «немецким Яном Тирсеном», молодой композитор не обижается. Он действительно безумно влюблен в музыку знаменитого француза. А еще в пьесы Роберта Шумана, Фредерика Шопена, странную электронику Aphex Twin и Boards of Canada, размашистые гитарные пасторали исландцев Sigur Ros и пропитанные запахом моря, авантюризма, страсти к жизни распевные мелодии группы Beirut. Он первый из композиторов новой волны, которому удалось объединить в своей музыке характер всей континентальной Европы: от шумных турецких базаров и разухабистых балканских ритмов до светлой меланхолии при созерцании нордических пейзажей.

Оскар — мастер простых, легких, запоминающихся мелодий, вокруг которых он создает атмосферу сказки и праздника. В музыке Шустера множество интересных, необычных звуков, словно из выдуманного мира Амели: треск радиоприемника, звон детской музыкальной шкатулки, стук старой печатной машинки. Вместе с этим калейдоскопом звуков в воображении сразу оживают милые сердцу яркие образы и воспоминания из детства. Оскар Шустер делал первые шаги на сочинительском поприще в возрасте десяти лет. Главным его работой считается первый альбом Dear Utopia (2011), тогда как последующие релизы развивают и дополняют идеи дебюта.