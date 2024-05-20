Свои произведения Бруно Санфилиппо любит называть текстурами. Аргентинский композитор говорит, что всегда начинает с «поверхности» – выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, – а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненные в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. В путешествия композитор всегда берет с собой iPod, на который записывает звуки окружающей среды. Впоследствии они становятся частью его произведений.

Бруно принадлежит к числу одаренных пианистов. Вспоминает, что первые ноты на инструменте сыграл еще до того, как научился ходить. В молодости аргентинский вундеркинд обучался у известного композитора-авангардиста из Буэнос-Айреса Патрицио Мильяччо. Еще в период обучения он выбрал для себя музыку Арво Пярта и Эрика Сати – авторов, впоследствии оказавших сильное влияние на узнаваемое звучание Санфилиппо. В дискографии композитора более 20 релизов. Дебютный альбом он выпустил в 1991 году и спустя семь лет основал собственный лейбл ad21. Последние годы композитор проживает в Барселоне и активно гастролирует по Европе.