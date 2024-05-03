Рюити Сакамото — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Его творческий путь имеет немало общего с карьерой его британского коллеги и современника Брайана Ино. Последний начинал карьеру в арт-рок-группе Roxy Music, в 80-х переключился на электронику, изобрел стиль эмбиент и расстворился во множестве жанров и проектов, оказав огромное влияние на современную музыку. Рюити шел схожим путем. В 70-х он основал группу Yellow Magic Orchestra — «восточный ответ» группе Kraftwerk, который за 15 лет существования внес немалый вклад в развитие синти-попа.

В сольном плавании Рюити добился признания во всем мире. Через призму своего взгляда на музыку он пропускал множество жанров: джаз, авангард, поп-музыку, неоклассику, электронику. В 80-х, снимаясь в фильме «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», японский музыкант познакомился с Дэвидом Силвианом, фронтменом арт-рок-группы Japan. Спустя годы они встретились для записи альбома проекта Дэвида Nine Horses, в котором также принимал участие немецкий даб/джаз музыкант Бернд Фридман. В 2005 году супер-группа выпустила альбом Snow Borne Sorrow – запись, которая входит в списки лучших альбомов десятилетия.

Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Сакамото в работе над саундтреками всегда удивительно точно работал с изображением. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам.