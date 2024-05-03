Луиджи Рубино — недооценённый гений итальянской неоклассики, чьи пастельные мелодии, словно стрелы Купидона, пронзают сердце и навсегда западают в душу. По уровню экспрессии его сравнивают с Моцартом, по легкости музыкального языка — с современниками вроде Эйнауди и Патерлини, но итальянский композитор и пианист за годы карьеры выработал свой особый, ни на кого не похожий авторский почерк. Его удивительно нежные и столь же удивительно меланхоличные произведения — это гимны одиночеству и вечному ожиданию, как лучик света в царстве тьмы, пробивающиеся к надежде и великим мечтам.

Луиджи Рубино изучал азы игры на фортепиано и каноны литургической органной музыки с десяти лет, возможно именно поэтому его музыка сквозит поэтичностью и щемящей меланхолией на грани с просветлением. Ещё в далёком 1997-м вместе со своим другом Серджио Панарелла он основал неоклассический ансамбль Ashram и позже в качестве клавишника добавил собственные штрихи в звучание итальянских групп Corde Oblique, Argine и Trees. Как и многие выдающиеся творческие личности, композитор всячески избегает излишней медийности. Если его имя и появляется на афишах, то исключительно в особых случаях. Например, в социальной короткометражке L'amante Sjogren о редком заболевании под названием синдром Шегрена, в которой музыка итальянца играет блистательную роль второго плана.