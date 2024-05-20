Хания Рани

Hania Rani — польская пианистка и композитор, получившая признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами.

Hania Rani пишет для струнных, фортепиано, голоса и электроники, сотрудничала с такими музыкантами, как Кристиан Лёффлер (Christian Löffler) и Хиор Хроник (Hior Chronik). В ее активе музыка для театральной постановки режиссера Михала Здуника (Michał Zdunik), альбом «Biała Flagс» (2015) с виолончелисткой Добравой Чохер (Dobrawa Czocher) и альбом «Mi» (2018) дуэта Tęskno, который был удостоен художественной награды города Торунь им. Гжегожа Цеховского. География выступлений пианистки охватывает самые престижные концертные площадки Европы, от Национальной филармонии в Варшаве и Funkhaus в Берлине до Roundhouse в Лондоне, где она дебютировала на десятилетии лейбла Gondwana осенью 2018 года, и таких фестивалей, как Open’er, Scope Festival и Eurosonic.

Ханна Ранижевска (Hania Raniszewska), взявшая творческий псевдоним Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Девушка выросла в семье виолончелистки, воспитывала свои музыкальные вкусы на записях Pink Floyd, The Beatles и Генделя. В юности закончила музыкальную школу и серьезно увлеклась игрой на фортепиано, во многом из-за желания по-своему интерпретировать звучание и гармонические возможности инструмента во всей их полноте. Первое признание у себя на родине Ханна получила благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений земляка Гжегожа Цеховского. Кроме того, Hania Rani — участница дуэта с виолончелисткой Добравой Чочер (Dobrawa Czocher) и дуэта Tęskno с вокалисткой Джоанной Лонгич (Joanna Longić), сочетающем в своих произведениях классическое звучание с трогательными текстами.

На своем дебютном сольном альбоме «Esja», вышедшем на Gondwana Records в 2019 году, Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Материал был записан в квартире Ханны в Варшаве, ставшей для артистки своеобразной звуковой лабораторией, и в студии ее друга-звукорежиссера Бергура Ториссона (Bergur Þórisson) в Рейкьявике. Как и все творческие личности, Hania Rani постоянно развивается в музыкальном плане и ищет новые возможности для воплощения своих идей и заветных мечт, в числе которых премия «Оскар» за музыку к фильму.