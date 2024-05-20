Майкл Прайс — представитель новой волны неоклассиков, один из самых востребованных сегодня британских композиторов. Первый успех последовал за совместной работой с Дэвидом Арнольдом над музыкой к сериалу «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Этот саундтрек принес композиторам статуэтку «Эмми», море заказов и океан поклонников.

Задолго до успеха сериала Прайс уже имел солидный послужной список в качестве музыкального редактора, оказавшись в профессии в 1996 году по приглашению композитора Майкла Кэймена. В числе киноработ Прайса в этом амплуа такие фильмы, как «Горизонт событий», «Реальная любовь», трилогия «Властелин колец» и «Дневник Бриджет Джонс: Грани разумного». Карьеру композитора Прайс начал с сочинения музыки для театра и постановок современного танца. Плодотворное сотрудничество с Дэвидом Арнольдом с 2002 года привело к совместному сочинению музыки к телесериалам и документальным фильмам.

Помимо саундтреков Прайс выпускает альбомы как автор и пианист. Дебютный релиз Entanglement (Erased Tapes Records, 2015) с камерными композициями и активным использованием электроники получил высокие оценки критиков, сравнивших его с творчеством Макса Рихтера и Йохана Йоханнссона (некоторые композиции были записаны на магнитные диски 1940-х годов с характерно призрачным акустическим эффектом). Второй полноценный альбом Прайса Tender Symmetry (Erased Tapes Records, 2018) уже обладал куда более амбициозным размахом: треки записаны нестудийным образом в концептуально выбранных локациях, с использованием полевых записей. Слегка эмбиентный характер этого релиза прекрасно дополнил стилистическую палитру меланхоличного англичанина.