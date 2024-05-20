На протяжении многих лет британские композиторы покоряют Голливуд, но сложно назвать среди них более влиятельного, чем Джон Пауэлл. Его самые известные работы включают саундтреки к франшизе о Джейсоне Борне, спин-оффу «Звездных войн» о Хане Соло и многочисленным фильмам компьютерной анимации, из которых «Как приручить дракона», принесший ему номинацию на премию «Оскар».

Работая над киномузыкой с начала 90-х, свой первый прорыв Пауэлл увидел в 1997-м, написав саундтрек к фильму «Без лица» с Джоном Траволта и Николасом Кейджем. Здесь Пауэлл использует характерный подход к озвучиванию экшен-фильмов, во многом продолжая традиции своего ментора Ханса Циммера. Этот подход позже будет применен им в работе с режиссерами Дагом Лайманом и Полом Гринграссом: уход от классических оркестровых гармоний и тематического материала в сторону синтезаторных текстур и неожиданных перкуссионных взрывов. Саундтреки к фильмам о Борне навсегда изменили представления о том, как должны звучать фильмы в жанре экшен: сегодня сложно найти саундтрек к подобному фильму, который так или иначе не звучал бы как «Идентификация Борна». Динамичная электронная пульсация, резкие смены ритма, минималистические звуки захватывают и многократно усиливают ощущение движения в кадре.

Даже прославившие Пауэлла саундтреки к анимационным фильмам зачастую обладают той же динамичной энергией, несмотря на жанровую специфику (к слову, на музыку из мультфильма «Побег из курятника» его вдохновил эпический шедевр Стерджеса «Большой побег» 1963 года). Значительный вклад в зрительский успех таких фильмов, как «Ледниковый период 2: Глобальное потепление», «Кунг-фу панда», «Шрек» (совместно с Гарри Грегсон-Уильямсом) внесли именно работы Пауэлла. Музыка к спин-оффу «Хан Соло. Звёздные войны: Истории», возможно, не самая характерная киноработа Пауэлла — все-таки оммаж культовому оригинальному саундтреку Джона Уильямса накладывает свои законы. Тем не менее легко заметить, как Пауэлл по-своему трансформирует уильямсовский материал, делая музыку по-приключенчески более насыщенной и захватывающей.