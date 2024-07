Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян Плано перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль, при этом его творчеству не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Работы композитора монументальны, неспешны и раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Помимо рояля и множества электронных девайсов, он виртуозно управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук.

Себастьян Плано с детства рос в семье музыкантов, изучал классику, увлекался роялем и электронной музыкой. Уже в восемь лет он слушал альбомы Вангелиса, а свои первые произведения начал писать спустя четыре года. В столь юном возрасте вундеркинд из Аргентины успел в совершенстве освоить пианино и начал экспериментировать с синтезаторами. Учителя настаивали: стоит уделить внимание основам. Себастьян не спорил. Он овладел обширными знаниями о фолк-музыке и танго, но после снова вернулся к секвенциям и электронным ритмам. Плано говорит, что любит отталкиваться от визуальных образов. Он пишет саундтреки для кино и компьютерных игр, а если создает собственные произведения, то проецирует в голове образы и события, коим могла бы соответствовать музыка.

Дебютный альбом Себастьяна Arrhytmical Part of Hearts увидел свет в 2011 году и сразу же привлек внимание к фигуре музыканта. Запись являла собой тонкую минималистичную смесь акустических инструментов и электронного саунда, вдохновленную творчеством Нильса Фрама (Nils Frahm), Оулавюра Арнальдса (Ólafur Arnalds) и группы Sigur Rós. Заглавную композицию из него Плано посвятил Арво Пярту (Arvo Pärt), открыв ее мелодией в придуманном эстонским композитором стиле тинтиннабули. Воспитанный на традиционной музыке Аргентины в своих треках Себастьян часто использует главный инструмент танго – бандонеон. При этом он не питает излишний пиетет к академической музыке и традициям. Так, в треке Running with Caffeine с дебютной пластинки за бодрым фанковым интро на пианино следует мощный синтезаторный грув, ломанная перкуссия и резкая виолончель, что продирается сквозь шквал колокольчиков.

Вслед за Arrhytmical Part of Hearts последовал второй полноформатный альбом музыканта Impetus (2013), который стал логическим продолжением его изысканных экспериментов со звуком. Как отмечало издание Pretty In Noise, эта пластинка создана, чтобы вдохнуть жизнь в классическую камерную музыку. А вот записи следующего релиза Себастьяна, для которой он пригласил виолончелиста и бывшего участника Kronos Quartet Джеффри Зайглера (Jeffrey Zeigler), помешала роковая случайность. В тот самый вечер, когда музыканты закончили работу над EP Novel, компьютер и два жестких диска, на которых он был сохранен, были украдены из машины Плано. Его попытки за денежное вознаграждение вернуть хотя бы треки оказались тщетными. Аргентинцу понадобился не один год, чтобы оправиться и записать свой третий лонгплей Verve (2019), который получил номинацию на премию «Грэмми-2020» как лучший нью-эйдж альбом. Задуманный как реинкарнация пропавших без вести сочинений он стал самой амбициозной и монументальной работой в карьере музыканта. Помимо сольных работ Себастьян иногда делит студию с коллегами. Совместные альбомы Everything (2017) с резидентом Erased Tapes Беном Лукасом Бойсеном (Ben Lukas Boysen) и & (2020) с виолончелистом Маартеном Восом (Maarten Vos) также занимают почетное место в дискографии композитора.